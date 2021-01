Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 7 gennaio: i dati alle 17. In Veneto oltre tremila casi

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: i dati del Ministero della Salute di giovedì 7 gennaio 2021 su Leggo.it a questa pagina poco dopo le 17. Mentre il Governo fa slittare la riapertura delle scuole almeno a lunedì 11 gennaio, i dati sui contagi e le vittime continuano a non scendere: ieri i nuovi positivi erano stati oltre 20mila, con una percentuale di tamponi positivi di oltre l'11%.

APPROFONDIMENTI L'ESPERTO Covid, Ricciardi: «Misure non sufficienti, serve un altro... IL VIROLOGO Crisanti: «Zona rossa funziona, gialla no. Terza ondata?... LA RICERCA Covid, lo studio: il plasma iperimmune dato nei primi giorni...

Leggi anche > Covid, lo studio: il plasma dato nei primi giorni «riduce il rischio di malattia grave»

Dai singoli bollettini regionali di oggi arrivano i primi numeri. In Veneto - Regione che rischia di diventare 'rossa' a giorni - i casi sono oggi 3.596, con 43 morti. In Toscana i nuovi positivi sono invece 667, mentre in Puglia si registrano 657 casi e 21 decessi.

+++IL BOLLETTINO NAZIONALE ALLE 17+++

Ultimo aggiornamento: 16:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA