Coronavirus in Italia, il bollettino di Capodanno: 462 morti e 22.211 nuovi positivi

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: i dati del Ministero della Salute di venerdì 1 gennaio. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 22.211 con 157.524 tamponi (ieri erano stati 23.477 con 186.004 tamponi). 462 i morti (ieri erano stati 555). Con 16.877 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 574.767, 4.871 in più rispetto a ieri quando c'era stato un aumento di 5.501 unità. Il totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 74.621. La percentuale di tamponi positivi risale al 14.1%.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Maledizione Covid, marito e moglie muoiono a 24 ore di distanza a...

La Regione più colpita è ancora il Veneto con 4.805 casi, seguito dalla Lombardia (3.056), Emilia Romagna (2.629), Lazio (1.913), Campania (1.734), Puglia (1.395), Sicilia (1.122) e Piemonte (1.058).

Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 2.129.376, di cui 74.621 morti e 1.479.988 dimessi e guariti, 16.877 nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente positivi sono 574.767, ieri erano 569.896, un incremento di 4.871 unità. I tamponi effettuati con test molecolare fino ad oggi sono 26.756.131, di cui 157.524 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 186.004). Il totale delle persone testate è di 14.941.976.

Del totale dei positivi sono 549.392 quelli in isolamento domiciliare (+5.202), 22.822 ricoverati in altri reparti (-329) mentre i malati in terapia intensiva sono 2.553 (-2) di cui 487 in Lombardia (-2), 372 in Veneto (+11), 305 nel Lazio (+2), 231 in Emilia Romagna (-2), 184 in Piemonte (-6), 176 in Sicilia (+5), 143 in Toscana (-7) e 129 in Puglia (dato invariato). Gli ingressi di oggi in terapia intensiva sono invece 145: il dato peggiore è del Veneto (21) seguito dalla Campania (19), da Lazio, Puglia e Lombardia (13).

***NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO***

© RIPRODUZIONE RISERVATA