Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 9 dicembre: 499 morti e 12.756 nuovi positivi. Quasi 40mila guariti

Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 9 dicembre del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 12.756 con 118.475 tamponi (ieri erano stati 14.842 con 149.232 tamponi). 499 i morti (ieri erano stati 634). Con 39.266 dimessi/guariti in più nelle ultime 24 ore, gli attualmente positivi calano a 710.515 (27.010 in meno rispetto a ieri, quando c'era stato un calo di 11.294 unità).

APPROFONDIMENTI SEMBRAVA MORBILLO Covid, un bimbo di 4 anni è il vero paziente 1 in Italia:... COVID-19 Lombardia e Milano da domenica zona gialla, l'annuncio del... INVERNO DURO Ilaria Capua: «La terza ondata ci sarà, è... L'ESPERIMENTO Atterrato a Roma il primo volo Alitalia Covid-tested da New York,... VIDEO Covid, la prima paziente vaccinata in Gran Bretagna è una...

Leggi anche > Coronavirus, nel Lazio 33 morti e 1.297 nuovi casi

Il totale dei morti sale a 61.739. Il numero totale dei casi è di 1.770.149 dall'inizio della pandemia di Sars-CoV-2. Dei 499 morti di oggi 69 vengono dalla Lombardia, 67 dal Piemonte, 46 dall’Emilia Romagna, 44 dalla Campania, 34 dalla Sicilia e 33 da Friuli Venezia Giulia e Lazio. La Regione più colpita oggi è il Veneto (2.427) seguito da Campania (1.361), Lazio (1.297), Lombardia (1.233) e Emilia Romagna (1.079). Solo queste cinque regioni oltre i mille casi giornalieri. Tre regioni sotto i cento (Basilicata, Valle d’Aosta e Molise).

Leggi anche > Un bimbo di 4 anni è il vero paziente 1 in Italia: «Sintomi a novembre 2019»



LA SETTIMANA Lo scorso mercoledì 2 dicembre, i nuovi positivi erano stati 20.709 (con 207.134 tamponi e 684 morti). Questa settimana (lunedì-mercoledì) i casi in più sono dunque 41.318, X rispetto alla scorsa settimana quando i nuovi positivi erano stati 56.436 (-26,8%). In forte calo però anche il numero dei tamponi, 378.924 questa settimana mentre la scorsa settimana erano stati 519,758 (-27,1%). C'è da sottolineare però come il dato sia 'drogato' dal Ponte dell'Immacolata che ha portato ad un fisiologico e sostanzioso calo dei tamponi tra lunedì e martedì.

IL BOLLETTINO DI OGGI (clicca per visualizzare il pdf)



I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 1.770.149 (X in più rispetto a ieri), di cui 61.739 morti e 997.895 dimessi e guariti, 39.266 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è 710.515, ieri era di 737.525, un calo di 27.010 unità. I tamponi effettuati con test molecolare fino ad oggi sono 23.504.588, di cui 118.475 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 149.232). Il totale delle persone testate è di 13.673.746.

I ricoverati con sintomi sono 29.653, 428 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 677.542 (26.557 in meno). Sono 3.320 i malati in terapia intensiva (-25 rispetto a ieri quando erano 3.345) di cui 766 in Lombardia (-1), 342 nel Lazio (+1), 319 in Veneto (dato invariato), 318 in Piemonte (-12), 253 in Toscana (dato invariato) e 233 in Emilia Romagna (-1). Per quanto riguarda i nuovi ingressi in terapia intensiva il dato peggiore è della Lombardia (+24), seguita da Puglia (+22), Lazio (+20) e Sicilia (+18).

Ultimo aggiornamento: 17:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA