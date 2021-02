Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 4 febbraio: i dati alle 17. Rialzo dei contagi in Veneto e Toscana

Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 4 febbraio del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati su Leggo.it a questa pagina. Mentre il premier incaricato Mario Draghi inizia le consultazioni con le parti politiche in vista del suo tentativo di formare un nuovo Governo, i dati sui contagi degli ultimi giorni sembrano confortanti, con un leggero calo dei nuovi positivi ma con un numero ancora troppo consistente di decessi.

Dai singoli bollettini regionali arrivano i primi numeri. In Veneto i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 896, in rlalzo rispetto agli ultimi giorni, con 62 morti. Leggero rialzo anche in Toscana, dove si registrano 760 nuovi casi e 22 decessi, mentre la Puglia scende sotto i mille casi, con 975 nuovi positivi e 31 morti.

