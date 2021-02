Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 3 febbraio: i dati alle 17. Puglia e Lazio oltre i mille casi

Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 3 febbraio del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati su Leggo.it a questa pagina. Mentre il premier incaricato Mario Draghi ha iniziato i suoi colloqui per capire l'eventualità di formare un nuovo Governo, a breve è atteso il bollettino nazionale con i dati su contagi e morti di oggi, dopo il calo degli ultimi giorni (ieri poco meno di 10mila casi, ma con ben 499 morti).

Dai singoli bollettini regionali arrivano i primi numeri. In Veneto i nuovi positivi sono oggi 631, con 57 morti, mentre in Toscana si registrano 551 casi e 21 decessi. In Puglia i nuovi casi sono 1.044 con 46 morti. Nel Lazio i nuovi positivi sono 1.164 con 49 morti, in Friuli Venezia Giulia 692 casi e 27 morti, in Abruzzo impennata di contagi con 449 casi e 4 decessi e un aumento dei ricoveri.

