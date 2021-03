Coronavirus in Italia, bollettino 2 marzo: i dati alle 17. Veneto e Toscana oltre i mille casi, 40 morti in Puglia

Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 2 marzo del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati su Leggo.it a questa pagina. Nel giorno in cui arriverà la firma del dpcm da parte del premier Mario Draghi (questa sera la conferenza stampa, senza Draghi ma con Gelmini, Speranza, Brusaferro e Locatelli), c'è attesa per i dati di oggi sui contagi, che a differenza di quelli di ieri non saranno condizionati dal calo di tamponi nel weekend.

Dai singoli bollettini regionali arrivano i primi numeri. In Veneto i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.228, con 22 morti, mentre in Toscana si rilevano 1.058 casi e 13 decessi. In Puglia 1.021 nuovi positivi e ben 40 morti: è uno dei dati più alti nella regione dall'inizio della pandemia.

