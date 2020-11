​Coronavirus in Italia, il bollettino di sabato 20 novembre. Dalle 17 tutti i dati

Coronavirus in Italia, il bollettino di sabato 21 novembre del Ministero della Salute. Intanto in Veneto si registrano 3.570 nuovi contagi da Coronavirus rispetto a ieri, che portano il totale da inizio pandemia a 119.726 malati. Lo ha riferito il presidente regionale Luca Zaia. I decessi salgono a 3.190, 67 in più rispetto a ieri. Negli ospedali alle ore 8.00 di oggi si superano 2.600 ricoveri, suddivisi tra area non critica (2.321, +27) e terapie intensive (291, +5).

APPROFONDIMENTI I DATI DI OGGI Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi 21 novembre: 2658 casi e...

Leggi anche > Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi 21 novembre: 2658 casi e 37 decessi. Scende il rapporto tamponi positivi

In Basilicata comunica da ieri sono stati processati 1.686 tamponi, di cui 279 (tra questi 255 residenti in Basilicata) sono risultati positivi al coronavirus. Nella ultime 24 ore sono guarite 27 persone, di cui 26 residenti in Basilicata, mentre sono 6 i morti registrati (1 di Stigliano, 2 di Montalbano Jonico, 1 di Lavello, 1 di Melfi, 1 di Lagonegro). Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 4.995 e di questi 4.814 si trovano in isolamento domiciliare. Sono 181 le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane: a Potenza 39 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 13 in terapia intensiva, 26 in pneumologia e 18 in medicina d'urgenza dell'ospedale San Carlo; a Matera 61 persone si trovano nel reparto di malattie infettive, 11 in terapia intensiva e 13 in pneumologia dell'ospedale 'Madonna delle Graziè. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 137.987 tamponi, di cui 130.704 risultati negativi.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Ultimo aggiornamento: 16:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA