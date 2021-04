Coronavirus Italia, altri 12074 casi positivi e 390 decessi nelle ultime 24 ore

ROMA - Altri casi positivi, ancora alto il numero dei decessi ma cala il tasso di positività. Ecco i dati relativi al bolllettino di oggi, martedì 20 aprile. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 12.074 nuovi casi e 390 morti. Facendo un veloce confronto, ieri i contagi in tutto il Paese erano stati 8.864, 316 i decessi. Sono 294.045 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 146.728. Il tasso di positività è del 4,1%, in calo rispetto al 6% che era stato registrato ieri (-1,9%).

I nuovi positivi di oggi nelle Marche sono 211.

Veneto

Il Veneto registra 930 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore e 28 decessi. Numeri che aggiornano il totale degli infetti da inizio dell'epidemia a 402.877, e quello delle vittime a 11.139. Lo riferisce il bollettino della Regione. I nuovi positivi rappresentano il 5,2% dei 17.781 tamponi processati ieri. Migliora ancora la situazione dei ricoveri di pazienti Covid: i posti letto occupati oggi sono 1.728 (-31); nei normali reparti medici si trovano 1.481 persone (-14)), nelle terapie intensive 247 (-17). I soggetti attualmente in isolamento sono 25.455 (-1.067).

Campania

Sono 1.750, su 15.885 tamponi molecolari esaminati, i casi positivi al Covid in Campania. 550 persone sono sintomatiche, secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania. Il tasso di incidenza, che ieri era del 13,24% perché nel fine settimana il numero dei tamponi molecolari effettuati diminuisce, oggi è tornato all'11,01%. 52 le persone decedute - 32 nelle ultime 48 ore e 20 morti in precedenza ma registrati ieri - ;mentre sono 2.112 le persone guarite. In merito alla situazione degli ospedali, aumenta leggermente il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive, ieri erano 150 ed oggi sono 153. Calano, invece, i posti letto occupati nella degenza: oggi sono 1524 e ieri erano 1536.

Toscana

In Toscana sono 644 i nuovi casi di positività al Covid (620 confermati con tampone molecolare e 24 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 217.993 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 187.011 (85,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 11.269 tamponi molecolari e 11.762 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,8% è risultato positivo. Si registrano 28 nuovi decessi: 21 uomini e 7 donne con un'età media di 80,8 anni.

Puglia

Su 13.376 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati oggi in Puglia 1.180 casi positivi (tasso di positività pari all'8,8% rispetto al 9,5 di ieri). I decessi sono 24 contro i 46 di ieri. I nuovi infetti sono così distribuiti: 267 in provincia di Bari, 159 in provincia di Brindisi, 216 nella provincia BAT, 194 in provincia di Foggia, 128 in provincia di Lecce, 215 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. I 24 decessi sono avvenuti: 10 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 9 in provincia di Taranto. I casi attualmente positivi sono 49.799.

