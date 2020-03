Coronavirus in Italia: oggi 627 morti, per un totale di 4032. I positivi sono 4670 in più rispetto a ieri. I guariti sono 5129

Coronavirus in Italia: altre 627 vittime nelle ultime ventiquattro ore. Ieri l'aumento quotidiano era stato invece di 427. Sale a 4.032 il numero di vittime a causa del Covid-19.

Sono 5.129 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 689 in più di ieri. Lo ha detto il commissario per l'emergenza Angelo Borrelli nel consueto bollettino delle 18 durante la conferenza stampa alla Protezione Civile. Sono complessivamente 37.860 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a mercoledì di 4.670. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 47.021.

Delle 37.860 persone attualmente contagiate dal Covid-19, 16.020 sono ricoverate con sintomi, 19.185 si trovano in isolamento domiciliare e 2.655 in terapia intensiva, ovvero circa il 7 per cento.

LA SITUAZIONE REGIONE PER REGIONE

Lombardia 22.264 (+2.380, +11,9 %)

Emilia Romagna 5.968 (+754, +14,4 %)

Veneto 4.031 (+547, +15,7 %)

Piemonte 3.461 (+529, +18 % )

Marche 1.981 (+244, +14 % )

Liguria 1.221 (+162, +15 %)

Campania 749 +97, +14,8 %

Toscana 1.793 (+311, +20 % )

Sicilia 408 (+68, +20 % )

Lazio 1.008 (+185, +22 %)

Friuli Venezia-Giulia 656 (+57, +9,5 %)

Abruzzo 449 (+64, +16,6 %)

Puglia 581 (+103, +21,5 % )

Umbria 395 (+61, +18,2 %)

Bolzano 548 (+112, +25,6 %)

Calabria 207 (+38, +22,4 %)

Sardegna 293 (+87, +42,2 %)

Valle d’Aosta 264 (+49, +22,7 %)

Trento 642 (+119, +22,7 % )

Molise 50 (+4, +8,6%)

Basilicata 52 (+15, +40,5 %)

