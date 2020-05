Scuole cattoliche in sciopero contro il governo, a rischio 30 mila insegnanti

Ultimo aggiornamento: 22:00

Città del Vaticano – A settembre è scontato un bagno di sangue. Si calcola che saranno almenoLo studio è stato fatto dalle scuole cattoliche – che vanno dagli asili fino al liceo, una realtà che riguarda 900 mila alunni, 12 mila istituti per un totale di 180 mila tra docenti e personale – in base al mancato aiuto alle famiglie da parte del “governo giallorosso”. Nel decreto Cura Italia così come negli altri dispositivi il comparto (superiore per impiego a quello dell'Ilva) continua «a essere trattato in modo ideologico dal governo e non lascia spazio a molte interpretazioni» sbotta padre Luigi Gaetani, presidente del Cism l'organismo che raggruppa tutti gli istituti.«Noi non vogliamo l'elemosina, chiediamo solo aiuti per le famiglie, perchè se non possono pagare le rette è chiaro cheNon è un concetto difficile da capire». Padre Gaetani racconta che - a più riprese - hanno scritto ali».«Siamo preoccupati perchè tante famiglie non potranno pagare le rette, e l’indebitamento di tante scuole paritarie è arrivato al punto che non ce la fanno più a pagare gli stipendi dei docenti e del personale amministrativo» spiega al Messaggero.Padre Gaetani denuncia anche una altra anomalia: «. Noi siamo gli invisibili per questo governo. Non possiamo rinunciare a fare un appello perché la Scuola sia riconosciuta come essenziale per il futuro della Società».Il Cism mette poi in evidenza che per la Chiesa non è nemmeno possibile finanziare, in questa fase di grande stress, le scuole cattoliche attraverso i fondi dell'8 per mille. Non lo consente la Corte dei Conti perchè non rientrano nell'elenco dei soggetti per i quali si può erogare.«Non chiediamo denaro per noi, ma per le famiglie. La scuola pubblica paritaria non è finalizzata la profit. Chiediamo che siano le famiglie a fare una scelta educativa, esattamente come accade in tutti gli altri paesi europei. Solo in Italia e in Grecia continua ad esserci questa anomalia» aggiunge il presidente dell'organismo di rappresentanza della categoria.Ma la Cei non si è mai fatta sentire a vostra difesa? «Lo ha fatto, ma forse non è ascoltata».