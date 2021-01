Infermiere scampato al Coronavirus e la proposta inusuale alla fidanzata: ecco come ha chiesto di di sposarlo

E' sopravvissuto al Covid, si è già vaccinato perché fa l'infermiere e adesso porterà all'altare l'amatissima Carmen. La proposta di matrimonio non è avvenuta in ginocchio offrendo l'anello, ma in maniera certo pià originale: Giuseppe Pungente, 32 anni, in servizio a Pneumologia all'ospedale di Ostuni in provincia di Brindisi, si è affidato a un questionario a risposte chiuse, però di una sola domanda e soprattutto disegnato sul retro della tuta anti-Covid, come raccontato sulla sua pagina Facebook. E "Carmelì" (Carmen Pinto) ha subito barrato la casella del Sì.

«Risultato tra i primi positivi al Covid, in prima linea nella lotta contro il virus e sempre tra i primi ad essere vaccinato, ho maturato l’idea che la vita vera è fatta di piccole e semplici cose, come gli amici più cari, la famiglia d’origine e quella futura, insieme a te Carmen Pinto. Auguro a tutti un anno di rinascita».

Risultato tra i primi positivi al COVID, in prima linea nella lotta contro il virus e sempre tra i primi ad essere... Pubblicato da Giuseppe Pungente su Venerdì 1 gennaio 2021





