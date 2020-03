Incubo Coronavirus, in Spagna il record di morti: 849 nelle ultime 24 ore, 10.000 contagi in un giorno

MADRID - Non cessa l'allarme, anzi continua a salire in Spagna il bilancio dei morti con corinavirus. Gli ultimi dati diffusi dal ministero della Sanità parlano di 849 decessi nelle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'emergenza le vittime sono in totale 8.189 (il bilancio ufficiale diffuso ieri parlava di 7.340 morti), mentre i casi confermati sono 94.417.

Secondo i dati del ministero della Sanità di Madrid, sono 5.607 le persone ricoverate in terapia intensiva e 19.259 i pazienti guariti. Rispetto a ieri, però, i nuovi casi confermati sono più di 9.000 e il bilancio dei morti nelle ultime 24 ore è il più alto registrato nel Paese (i dati più drammatici, quelli di domenica scorsa, parlavano di 838 morti). Si registra un notevole balzo anche nel numero di contagi, quasi dieci mila in un giorno, dopo cinque giorni di rallentamento. I casi aggiornati sono 94.197, rispetto agli 85.195 registrati ieri.

