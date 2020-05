Virus, l'incubo Usa: 1.240 morti in 24 ore. Oltre 250.000 le vittime nel mondo

Coronavirus, sono 1.240 le vittime nelle ultime 24 ore negli Usa, con il bilancio dei morti per Covid19 che nel mondo sale oltre 250.000. Negli Stati Uniti, dunque, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.240 morti a causa del coronavirus. Il dato, citato dalla Cnn, è stato fornito dalla Johns Hopkins University, secondo cui in totale nel Paese sono stati registrati 1.180.288 casi e 68.934 morti. , sono 1.240 le vittime nelle ultime 24 ore negli Usa, con il bilancio dei morti perche nel mondo sale oltre 250.000. Negli Stati Uniti, dunque, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.240 morti a causa del coronavirus. Il dato, citato dalla Cnn, è stato fornito dalla Johns Hopkins University, secondo cui in totale nel Paese sono stati registrati 1.180.288 casi e 68.934 morti.

Oltre 250.000 le vittime del Covid19 nel mondo. Sono oltre 250mila i morti nel mondo a causa del coronavirus. Lo ha reso noto la Johns Hopkins University nel suo consueto aggiornamento, precisando che le vittime sono 251.365, mentre i casi totali sono 3.580.247.

Una app anti-Covid del sistema sanitario pubblico britannico (NHS) sarà disponibile oggi per la prima volta nell'ambito di un test sull'isola di Wight. Lo riporta la Bbc. I dipendenti comunali e quelli dell'NHS saranno i primi a sperimentare l'applicazione per il tracciamento mentre il resto degli abitanti dell'isola potranno scaricarla a partire da giovedì. Se il test avrà successo, la app sarà disponibile nel resto del Paese tra qualche settimana. La app è stata studiata per rintracciare velocemente i contatti recenti di chiunque risulti positivo al virus.

