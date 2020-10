Coronavirus in Italia: quasi 11mila nuovi positivi nelle ultime 24 ore, 47 morti. Oltre 165mila tamponi

Coronavirus in Italia: oggi sono 10.925 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, con oltre 165mila tamponi effettuati. Sono 47 le persone decedute a seguito delle conseguenze derivanti dall'epidemia di Covid-19. In Lombardia si registrano 2.664 nuovi contagiati, mentre in Campania il numero di nuovi positivi è di 1.410.

Terapia intensiva: sono 705 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (ieri erano 638), mentre i pazienti con sintomi salgono a 6.617 (ieri erano 6.178). Ci troviamo davanti, quindi, a numeri che crescono continuamente. Le terapie intensive, a livello nazionale, oggi crescono di 67 unità, i "semplici" ricoveri ospedalieri di 439. Molise e Basilicata rimangono le uniche due regioni con 0 pazienti in terapia intensiva, nel Lazio e in Lombardia, rispettivamente con 98 e 96 pazienti, il numero maggiore. Sono 109mila i pazienti attualmente positivi, mentre il numero complessivo di persone decedute a seguito dell'epidemia di covid sale a 36.478.

