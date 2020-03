Coronavirus, Conte: «Subito 4,3 miliardi ai Comuni e 400 milioni per generi alimentari ai cittadini in difficoltà. Nessuno sarà lasciato solo»

Giuseppe Conte, la conferenza stampa di stasera insieme al Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia. Collegato Antonio Decaro, sindaco di Bari.

«Ho appena firmato un dpcm che dispone 4,3 miliardi a valere sul fondo di solidarietà dei Comuni. Ci sono 400 milioni per fornire generi alimentari ai cittadini in difficoltà». Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi parlando delle misure per fare fronte all'emergenza Coronavirus.

«Dobbiamo costruire una catena della solidarietà, nessuno sarà lasciato solo». Così il premier Giuseppe Conte.

Così Gualtieri: «La ministra Catalfo e l'Inps stanno lavorando senza sosta. Vogliamo mettere tutti i beneficiari della Cassa integrazione di accedervi subito, entro il 15 aprile, e se possibile anche prima». Il ministro dell'economia ha inoltre detto che da domani - domenica - la nuova misura per Comuni sarà operativa, ha spiegato il ministro dell'Economia Gualtieri.

Il presidente dell'Anci Decaro ha detto che la priorità dei Comuni è di rispondere alle richieste dei cittadini.

Sempre Conte: «Siamo al lavoro per azzerare la burocrazia, stiamo facendo l'impossibile».

Ultimo aggiornamento: 20:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA