Coronavirus, Giorgio Armani dona un milione e 250mila euro per aiutare gli ospedali di Roma e Milano

Con la diffusione del Coronavirus in Italia, Giorgio Armani dona un milione e 250mila euro agli ospedali di Milano e di Roma. Lo stilista e patron dell'Olimpia Giorgio Armani ha deciso così di supportare il sistema sanitario italiano in questo momento difficile causato dall’emergenza provocata dal Covid-19. Nonostante qualcuno continui a condurre una vita normale nei locali e tra gli amici, il pericolo principale è risaputo: il sistema sanitario rischia il collasso perché potrebbero non bastare i posti letto in terapia intensiva.

Chi può permetterselo, dunque, cerca di aiutare la sanità ad affrontare l'emergenza donando risorse che potrebbero essere spese per acquistare spazi e macchinari. Il Gruppo Armani ha annunciato di essersi messo in contatto con gli ospedali milanesi Luigi Sacco e San Raffaele e con l'Istituto dei Tumori. Fondi anche all’Istituto Spallanzani di Roma e alla Protezione Civile.

