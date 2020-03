Coronavirus. Funerale sinti con più di cento persone: tutti denunciati, parroco compreso

VERONA - Funerali vietati per decreto e permessi solo con i parenti più stretti (con distanze di sicurezza), ma nella parrocchia veronese di S. Lucia Extra, sabato è accaduto qualcosa di diverso: alle 16 è stato celebrato il rito funebre per un defunto appartenente a una famiglia sinti veronese. Ad accompagnare il feretro almeno 100 persone, in barba alle normative per evitare il contagio da Coronavirus. Sono quindi partite le denunce contro i partecipanti e gli impresari delle onoranze funebri, oltre che al parroco don Franco Dal Dosso.

Ultimo aggiornamento: 16:41

