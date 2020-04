Coronavirus, riceve il bonus di 600 euro ma vuole restituirlo: «Non lo merito, il negozio è stato aperto»

FROSINONE - In piena emergenza coronavirus il sito dell'Inps è stato letteralmente preso d'assalto per ottenere il bonus da 600 euro previsto dal decreto "Cura Italia". Eppure uno dei beneficiari, titolare di una ferramenta di Paliano, in provincia di Frosinone", ha dichiarato ingiusto il provvedimento nei suoi confronti. È intenzionato a restituirlo perché - spiega - durante questi mesi di lockdown il suo negozio è rimasto aperto.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, ingegnere muore a 37 anni: Giovanna non sapeva di essere positiva

Sembra che il commerciante abbia ricevuto il bonus a sua insaputa. Sarebbe stato il commercialista a far partire in automatico la domanda, insieme a quella di altre aziende clienti. Ora l'uomo sta cercando un modo per poter restituire i soldi e fare in modo che vadano a chi ne ha bisogno davvero.

«Voglio restituire questi soldi perché non lo ritengo giusto. Io ho lavorato nonostante la crisi e la chiusura pressoché totale, certo ho avuto qualche piccolo calo negli incassi, ma ci sta. Non avevo chiesto nulla al mio commercialista, è stato lui che mi ha detto che mi spettavano questi soldi, ma io non li voglio, anzi li voglio restituire allo Stato e non so come fare», ha detto il commerciante a frosinonetoday.it.

Ultimo aggiornamento: 25 Aprile, 10:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA