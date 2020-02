Coronavirus in Francia: prime due vittime. Morto un uomo a Parigi, tre nuovi casi. I contagiati sono diciassette

Il Coronavirus si espande in Europa: è arrivata la notizia delle prime due vittime in Francia, di cui uno francese a Parigi. Il ministero della Sanità francese ha annunciato questa mattina tre nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati in nottata. Uno di questi riguardava un uomo di 60 anni, sottoposto urgentemente a test ieri, ricoverato alla Pitié Salpêtrière «in uno stato gravissimo», deceduto nella notte.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, altri due turisti italiani positivi nell'hotel di Tenerife

Si tratta del primo francese morto dall'inizio dell'epidemia, che ha contagiato diciassette persone in tutto nel paese. Il secondo paziente contagiato è un cittadino francese di 55 anni, ricoverato a Amiens. «Si trova in condizioni cliniche gravi» ed attualmente «è in rianimazione».

Il terzo è un uomo di 36 anni, ricoverato a Strasburgo: «è rientrato dalla Lombardia e non presenta sintomi gravi» secondo il direttore generale della Sanità Jérôme Salomon.

Ultimo aggiornamento: 12:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA