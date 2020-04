Perde il lavoro per il coronavirus, gioca alla lotteria e vince 4 milioni e mezzo

L’emergenza legata alla pandemia di coronavirus gli aveva dato una batosta, ma la fortuna gli ha restituito quanto gli aveva tolto. Il protagonista di questa vicenda, raccontata sui media australiani è un padre di famiglia che dopo aver perso il lavoro per colpa del Covid ha vinto alla lotteria e incasserà 4 milioni e mezzo di dollari.

Accade ad Adelaide, in Australia appunto, e la lotteria è la ‘Set for Life’: dopo essere stato licenziato per via della chiusura di parecchie imprese dopo l’inizio della pandemia, l’uomo - rimasto anonimo - padre di un bambino piccolo, era disperato. Ma ha sfidato la fortuna, nel weekend di Pasqua, tentando il colpaccio.

E il colpaccio gli è riuscito: il premio sarà di 20mila dollari al mese per i prossimi 20 anni, per un totale appunto di 4,5 milioni di dollari. «Quando ho scoperto che avevo vinto ho svegliato mia moglie per dirglielo, lei ha urlato - ha raccontato ai media locali - sono stato molto sotto stress per via del lavoro, ma ora sono sollevato e felice».

