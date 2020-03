Sull'Eco di Bergamo 8 pagine di necrologi, sacerdote lancia appello per trovare un ventilatore da donare

A Bergamo la situazione è talmente grave che per dare un idea dell'epidemia sul quotidiano locale in questi giorni ci sono sei, sette anche otto pagine di necrologi. Annunci di morte da parte dei parenti. La Fondazione Santina ha lanciato un appello per trovare un ventilatore e donarlo al reparto di terapia intensiva dell'ospedale. Il problema non è tanto il costo, che si aggira attorno ai 25 mila euro, ma il fatto che sono diventati iormai introvabili.

Da qui l'appello inviato su Youtube dal sacerdote che porta avanti la Fondazione Santina - dal nome della madre scomparsa alcuni anni fa – e diventata in poco tempo una realtà attiva tanti micro progetti umanitari nel sud del mondo. In questi ultimi anni con il denaro raccolto dalla vendita di libri che raccontano la realizzazione di questi progetti, sono stati realizzati piccoli miracoli, come il pozzo per un villaggio in Iraq, la ricostruzione della chiesa di Garissa, in Kenia, distrutta dagli islamisti di Al Shabab, la fognatura di una scuola in Perù, l'operazione di un bambino nato malformato, l'adozione a distanza dei bambini delle vittime dei narcos in Messico, le borse di studio per fare studiare alcuni studenti in Vietnam.

Stavolta l'attenzione si è focalizzata sull'emergenza Corona Virus perchè monsignor Gigi Ginami esendo nativo di Bergamo nell'ospedale cittadino aveva ricoverato tante volte la madre Santina, negli suoi ultimi anni di vita, misurando l'umanità degli infermieri e dei medici.

