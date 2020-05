Fase 2, Arcuri: «Da lunedì in vendita mascherine a 50 centesimi in tutta Italia»

Fase 2, il commissario Domenico Arcuri annuncia in conferenza stampa: «Da lunedì in vendita mascherine a 50 centesimi in tutta Italia». Saranno in vendita in 50mila negozi della grande distribuzione in Italia. «Da lunedì arriveranno anche 150mila test sierologici: invito gli italiani a non abbassare la guardia, vi imploro».

«Da lunedì comincia la cosiddetta fase 2. Dobbiamo essere consapevoli che inizia una sfida che è ancora più difficile». Lo ha detto il commissario per l'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri in conferenza stampa.

Ultimo aggiornamento: 13:34

