Facebook presenta nuovi emoji per condividere le emozioni durante la pandemia

Un portavoce di Facebook ha annunciato il lancio di nuove emoticon in modo che gli utenti potranno dare «il loro supporto reciproco durante questo periodo senza precedenti» determinato dalla

«Speriamo che queste espressioni offrano alla gente altri modi per mostrare il loro sostegno durante la crisi», ha scritto Alexandru Voica, responsabile delle comunicazioni tecnologiche di Facebook per Europa, Medio Oriente e Africa.

Con il nome di Care, queste reazioni saranno disponibili a partire dalla prossima settimana. Su Facebook, l'app principale sarà un'emoji che stringe forte tra le braccia un cuore, mentre per Messenger ci sarà un cuore pulsante.



