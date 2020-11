Dpcm Natale e Capodanno, orari più estesi per i negozi e ristoranti aperti ma poi nuovo coprifuoco

Il Natale 2020 sarà molto diverso da quelli passati. Il Governo ha già anticipato che dovrà essere un Natale responsabile, senza pranzi e cene affollati e cercando di rispettare e fasce più deboli, quindi anziani e malati. Nel corso delle festività verranno applicati dei provvedimenti soft che però potrebbero tornare più rigidi a ridosso di Natale e Capodanno.

APPROFONDIMENTI LE PROSPETTIVE Le Marche sono già in fermento. Obiettivo: riaprire il 3... LINEE GUIDA Coronavirus, le cure per chi è in isolamento domiciliare: il...

LEGGI ANCHE: Le Marche sono già in fermento. Obiettivo: riaprire il 3 dicembre. Ecco che cosa si potrà tornare a fare e che no

Sui negozi al dettaglio, ad esempio, si ragiona sulla possibilità di estendere gli orari di apertura, dalle 18 fino alle 22, anche se resteranno in vigore tutte le norme anticovid sull'uso di mascherine, igienizzanti e distanziamento. Anche il coprifuoco potrebbe subire una flessione ed essere esteso fino alle 23 o alla mezzanotte, anche in questo caso, la riapertura dovrebbe comunque rispettare tutte le regole di contenimento del virus: resterebbe anche il limite di 4 o 6 persone per tavolo.

LEGGI ANCHE: Rt a 1,17: un mini sollievo ma al Covid hospital apre il quinto modulo. Aggiunti 18 posti in Medicina d’Urgenza a Civitanova: poi si andrà a Camerino

Le zone gialle potrebbero vedere un allentamento delle restrizioni in vigore già a partire dal 3 dicembre, mentre la situazione potrebbe essere diversa per quelle che sono zone arancioni o rosse. Sebbene sono previste maggiori aperture a partire dai giorni a ridosso del Natale fino al Capodanno potrebbero tornare nuove restrizioni e il coprifuoco potrebbe tornare dalle ore 22 in favore di pranzi e cene morigerati con pochi parenti. Ovviamente impossibile pensare a un vegione di Capodanno.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, le cure per chi è in isolamento domiciliare: il vademecum dell'Ordine dei Medici

Ultimo aggiornamento: 15:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA