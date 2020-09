Coronavirus, dopo un matrimonio negli Usa scoppia un'epidemia: 175 persone contagiate e 7 morti

Ultimo aggiornamento: 10:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo lerisultanoSette delle persone che hanno contratto la malattia sono morte trasformando quella che doveva essere una festa in una vera e propria tragedia. La cerimonia si è tenuta ad agosto al Big Moose Inn di Millinocke, nel Maine, negli Usa.LEGGI ANCHE:Molte delle persone contagiate non erano nemmeno presenti alla festa, ma hanno contratto il virus da alcuni partecipanti. Il Maine è stato uno degli Stati che è riuscito a limitare il più possibile i contagi negli Stati Uniti, ma questa cerimonia ha scatenato una vera e propria epidemia espandendo il covid-19 in diverse aree. Le autorità hanno dichiarato che al matrimonio hanno partecipato più di 65 persone. La soglia massima consentita è di 50.