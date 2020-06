Coronavirus: Brasile terzo per numero di morti, superata l'Italia. Wuhan, guariti tutti i pazienti dell'ospedale

Il Brasile con 34.021 morti per Covid-19, che scavalca l'Italia e si piazza al terzo posto per numero di vittime dopo Stati Uniti e Gran Bretagna. I morti registrati nelle ultime 24 ore sono 1.473, nuovo record, mentre i nuovi contagi sono stati 30.925, per un bilancio totale di 614.941. Lo rivela il ministero della Salute.

Wuhan, guariti tutti i pazienti in ospedale. Sono stati dimessi gli ultimi tre pazienti ricoverati nell'ospedale di Wuhan, in Cina, epicentro della pandemia da coronavirus. Lo ha reso noto il comitato sanitario di Wuhan in una nota, spiegando che il test condotto nuovamente sui pazienti è risultato negativo, la loro temperatura normale e non sono stati osservati sintomi. Le condizioni di salute dei pazienti sono state giudicate adatte a disporre la dimissione. «Si può quindi affermare che non ci sono pazienti affetti da coronavirus negli ospedali di Wuhan», si legge in una nota. Per tutti i distretti di Wuhan è ora stato registrato un basso rischio di Covid-19.

Oltre 6 milioni di contagi nel mondo. Il numero di casi di coronavirus nel mondo ha superato la soglia dei 6,6 milioni, mentre il bilancio dei morti è di otre 391.000: è quanto emerge dal conteggio aggiornato dell'università americana Johns Hopkins. I dati pubblicati dall'ateneo indicano ad oggi un bilancio di 6.639.092 contagi accertati, inclusi 391.261 decessi. Finora nel mondo sono guarite 2.872.731 persone.

Il dettaglio dell'America Latina. Nelle ultime 24 ore si è registrato in America Latina un netto aumento dei contagi, giunti a 1.153.938 (+48.829) e dei morti, attestatisi a 59.344 (+2.918). È quanto emerge oggi da una statistica elaborata dall'ANSA sulla base dei dati di 34 Nazioni e territori latinoamericani. Guida la classifica, irrefrenabile, il Brasile che ha oltre la metà dei contagiati a 614.941 (+30.925) e 34.021 morti (+1.473). Lo seguono, distanziati, il Perù (183.198 e 5.031) e il Cile (118.292 e 1.356). Fra le nazioni con più di 5.000 contagi troviamo poi Messico (101.238 e 11.729), Ecuador, che non ha aggiornato le cifre nelle ultime 24 ore, con (40.966 e 3.486), Colombia (35.120 e 1.087), Repubblica Dominicana (18.319 e 520), Argentina (20.197 e 608), Panama (14.609 e 357), Bolivia (11.638 e 400), Guatemala (5.760 e 143) e Honduras (5.690 e 234).

