Andava con gli amici in centro a Udine: 19enne denunciato 6 volte in 7 giorni

UDINE - Per ben sei volte tra il 15 e il 21 marzo un ragazzo di 19 anni, italiano, è stato denunciato da Polizia e altre forze dell'ordine: 6 violazioni per inosservanza del decreto «Io resto a casa», e sempre nel centro di Udine, dove andava per trascorrere il tempo con gli amici.

LEGGI ANCHE:

Trapianto di polmoni riuscito a Bergamo, nell'ospedale in prima linea nella lotta al coronavirus

Il giovane, infatti, risiede in un'altra provincia del Fvg. Ieri pomeriggio, all'ennesimo controllo, in via Leopardi, il ragazzo è stato accompagnato da una Volante in questura, dove agenti della Divisione Anticrimine gli hanno notificato un foglio di via obbligatorio e il divieto di ritorno nel comune udinese per un anno, emesso dal questore.

Ultimo aggiornamento: 11:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA