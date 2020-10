Coronavirus, denuncia il vicino di casa e gli manda i carabinieri: «Sono più di 6»

«Il mio vicino sta dando una festa e sono più di 6 persone». Prima o poi doveva succedere, ed è successo. A Vinovo, alle porte di Torino, un uomo ha chiamato i carabinieri denunciando il vicino di casa che stava tenendo una festa nella sua abitazione con un numero di persone superiore a quello disposto dal nuovo Dpcm.

Il primo delatore della seconda ondata però deve essere rimasto deluso. All'arrivo dei carabinieiri però i militari hanno accertato che in casa c'erano effettivamente 6 persone e che tutto si stava svolgendo secondo le regole, visto che i partecipanti erano dotati persino di mascherina, per questo non è stata fatta alcuna sanzione, come riporta La Stampa.

Le misure per cercare di arginare il Coronavirus sono sempre più restrittive, non solo in abito privato e familiare, ma anche e soprattutto nel pubblico. Sono in arrivo nuove restrizioni che potrebbero portare all'instaurazione di un coprifuoco, alla limitazione di alcune attività e alla chiusura di altre.

