Coronavirus Italia, 152.271 contagi e 19.468 morti. Nuovo boom di guariti, sono 2.079

ROMA - La Protezione civile ha diramato il bollettino legato ai casi di coronavirus in Italia, aggiornato alle ore 18 del 11 aprile. I contagiati complessivi dall'inizio dell'epidemia sono adesso 152.271, dei quali 32.534 sono guariti e 19.468 sono deceduti. In questo momento le persone positive al coronavirus in Italia sono 100.269. Rispetto a ieri i guariti sono cresciuti di 2079 unità; i deceduti di 619 (ieri 570). Sono 3.381 malati in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 68.744. Il totale nazionale ora è di 963.473 tamponi.

Ultimo aggiornamento: 18:38

