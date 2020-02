Coronavirus in Lombardia: altre 8 persone contagiate (2 in Veneto), i positivi sono 14. Speranza: «Isolare l'area per bloccare l'epidemia»

Ultimo aggiornamento: 18:54

in. In totale sono 14 i casi positivi di Coronavirus in Lombardia. A questi si devono aggiungere gli altri 2 casi in, risultati positivi ai primi test. Speranza:LEGGI ANCHE:LEGGI ANCHE:LEGGI ANCHE:La conferenza stampa con il presidente Attilio Fontana e il ministro della Salute Roberto Speranza dalla sede della Regione Lombardia.18.32, ha detto l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera rispondendo a una domanda dei giornalisti.18.25 Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana: «Reagire con massima determinazione, assunti provvedimenti che non devono spaventare ma che sono unico mezzo per bloccare l'epidemia»18.21 Borrelli (Protezione civile): «Abbiamo individuato strutture per isolamento e sorveglianza delle persone in contatto con i soggetti positivi»18.17 Il ministro della Salute Roberto Speranza: «Gratitudine alla Regione Lombardia per velocità ed efficenza per rispondere agli eventi. C'è bisogno di uno strettissimo coordinamento istituzione. L'Italia è pronta, avevamo preparato un piano, era evidente che questo potesse accadare. Ora applicare il piano. Dobbiamo compiere immediate scelte, determinate, forti, che riguardano il territorio che è stato circoscritto. L'obiettivo è lavorare perché il virus venga contenuto in un'area geografrica. Abbiamo scritto ordinanza che metterà in campo iniziative per circoscrivere epidemie. Sospensione manifestazioni pubbliche, commerciali e lavorative per le imprese della zona»18.13 Silvio Busaferro dell'ISS: «I dati che vengono testati e che risultano positivi presso gli ospedali vengono valutati dall'ISS, c'è continuo contatto per massima risposta tempestiva e puntuale. È necessario prendere misure per massima precauzione per bloccara epidemia del virus».18.08 «Rispetto ai tamponi compiuti in queste ore da un lato ci sono evidenze negative, ma dall'altro abbiamo individuato, infermieri e medici dell'ospedale di Codogno e: è quanto ha detto l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera.