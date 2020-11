Il commissario Arcuri da Fazio: «La nostra curva un mese fa si raddoppiava, oggi aumenta del 4%»

«La situazione è critica, ma non fuori controllo. Le misure messe in campo stanno cominciando a produrre i primi effetti». Lo ha detto il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri da Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai3. «Anche oggi si conferma che la crescita continua, ma è sempre meno imponente. Se guardiamo i dati dell'ultimo mese, vediamo che i contagi crescono sempre di meno rispetto ai giorni precedenti».

— Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 15, 2020

«Oggi solo il 4,5% è ricoverato in ospedale. Era il 45% durante la prima ondata», ha aggiunto Arcuri. «Quatto domeniche fa i contagiati in Italia erano cresciuti del 114% rispetto alla domenica precedente. Oggi sono cresciuti del 4%, rispetto alla domenica precedente. La nostra curva un mese fa si raddoppiava, oggi aumenta del 4%», ha detto il commissario.

«C'è sicuramente un problema dei pronti soccorso, perché il numero di persone che sono state rintracciate come contagiate, oppure che desiderano fare il tampone, si è moltiplicato tante volte», ha sottolineato Arcuri. «La prima ondata aveva una concentrazione geografica molto peculiare: 1/3 dell'Italia ha pagato il prezzo più alto in quei mesi. Alcune regioni hanno attrezzato i covid hotel. La maggioranza delle regioni non le ha allestiti. Stiamo facendo tutti uno sforzo straordinario, nei limiti del tempo e dello spazio che ci è concesso».

