Coronavirus, il ministro della Sanità cinese: «Può diventare ancora più forte». I morti sono 56

coronavirus sembra diventare più forte e che non sono ancora chiari i rischi della sua mutazione. In una conferenza stampa, Ma ha affermato che il periodo di incubazione è tra 1 e 14 giorni ed è probabile che il numero di casi continui ad aumentare. Il ministro della Sanità della Cina , Ma Xiaowei, ha affermato che la capacità di diffusione delsembra diventaree che non sono ancora chiari i rischi della sua. In una conferenza stampa, Ma ha affermato che il periodo died è probabile che il numero di casi continui ad

Il bilancio delle vittime per il coronavirus in Cina a oggi è di 56 morti. Sono 1.975 le persone finora contagiate secondo quanto annunciato dalle autorità cinesi. Ci sarebbero 324 persone in condizioni critiche, rileva l'agenzia cine Xinhua. Pechino invierà ulteriori 12 squadre di oltre 1.600 persone tra medici, infermieri e personale medico nelle aree colpite dal coronavirus nella provincia di Hubei. Ad annunciarlo è stato un alto funzionario della Sanità cinese. Il personale sarà mandato a breve. Le autorità, intanto, stanno anche coordinando le forniture necessarie.

Ultimo aggiornamento: 11:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA