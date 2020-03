Crolla un hotel in Cina, a Quanzhou, città della provincia cinese sudorientale del Fujian. Secondo quanto riferito dalla municipalità, sono circa 70 le persone rimaste intrappolate tra le macerie dell'hotel, che sarebbe stato usato per la quarantena nel quadro del coronavirus. I soccorsi sono riusciti finora a portarne in salvo 28, hanno riportato i media cinesi. Non sono chiare al momento le cause dell'incidente.



Ultimo aggiornamento: 15:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA