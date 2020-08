Coronavirus, Christian muore a 34 anni dopo 5 mesi in terapia intensiva

Un uomo di 34 anni, Christian Persico, è morto dopo aver contratto il coronavirus e aver vissuto 5 mesi in terapia intensiva. Il dramma arriva dalla provincia di Bergamo, la zona italiana più colpita dal Covid-19. Christian si era ammalato a marzo è nello stesso mese era stato ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII. Si è spento in queste ore in seguito a delle complicazioni. Attonita la comunità di Casnigo.

«Ci mancherai tantissimo, eri un punto di riferimento, sempre disponibile con tutti, sempre in prima linea nelle varie iniziative dell’oratorio e del paese - scrivono i compaesani su Facebook - Un doveroso grazie». Ad aprile Casnigo ha perso un altro giovane, Emiliano Perani, cugino di Christian, anche lui morto per coronavirus.

Christian faceva il volontario in oratorio, suonava il baghèt, la cornamusa bergamasca di origini medievali ed era appassionato di fotografia e montagna. Si era sposato a giugno di un anno fa.

