Coronavirus Italia, 21.157 casi, 2.795 più di ieri. I morti sono 1.441, i guariti 1.966

ROMA - Ecco il bollettino dei casi di coronovirus in Italia della protezione civile: sono 17.750 i malati di coronavirus in Italia, 2.795 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 21.157 Il dato è stato fornito dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, morto un operatore del 118, aveva 47 anni, centrale chiusa

Ultimo aggiornamento: 18:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA