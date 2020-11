Coronavirus, il carabiniere Salvatore Savinelli morto a 53 anni: «Condizioni precipitate in poche ore»

Muore di covid a 53 anni. Salvatore Savinelli, appuntato scelto qualifica speciale ed addetto alla Sezione Tribunali del Reparto Carabinieri Servizio Magistratura di Napoli è morto a causa del coronavirus dopo essersi aggravato in poche ore. Da giorni era ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni, inizialmente non gravissime, sono peggiorate in poco tempo.

Subito dopo il ricovero l'uomo aveva scelto di mostrarsi su Facebook con la maschera dell'ossigeno che lo aiutava a respirare. «Un saluto a tutti gli amici di Facebook dall'ospedale Covid di Maddaloni dove sono ricoverato da qualche giorno per aver contratto il covid 19, l'ospedale è all'avanguardia, con attrezzature di ultima generazione, i medici, infermieri e oss eccellenti super disponibili e grandiosi», aveva scritto come didascalia alla foto, nella quale invitava alla massima prudenza: «Tutti gli ignoranti che credono che il virus non esiste si sbagliano. Fate attenzione».

Ricoverato nel casertano è peggiorato nelle ultime ore, fino a quando non è stato più possibile fare nulla per lui. A ricordarlo sono stati i colleghi e l'Arma dei Carabinieri che ne ha elogiato il senso del dovere sul lavoro. Distrutta dal dolore anche la famigia.

Ultimo aggiornamento: 12:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA