Coronavirus, boom di contagi oggi in Lombardia: «4.126 nuovi casi, in arrivo nuova ordinanza»

Sono oltre 4000 i nuovi positivi registrati oggi in Lombardia, a fronte di circa 36 mila tamponi eseguiti. Sono numeri record per la regione che portano il rapporto tamponi/positivi circa all'11%, rispetto al 9,3% di ieri. Dei nuovi positivi circa 300 sono ricoverati in reparti covid e una decina in più sono i pazienti in terapia intensiva. Il precedente record di casi positivi era del 21 marzo scorso con 3251 positivi ma un numero di tamponi molto più contenuto.

«4.126 nuovi casi di cui 1800 nella città metropolitana, in arrivo nuova ordinanza». È quanto scrive su Twitter l'account ufficiale del Tgr Rai. Un vero e proprio boom di contagi, il doppio rispetto ai dati di ieri che, secondo la testata, sarebbe il preludio a una nuova ordinanza a poche ore dal coprifuoco appena firmato dal presidente Attilio Fontana.

4.126, in arrivo ulteriore ordinanza — Tgr Rai (@TgrRai) October 21, 2020





+++ 4100 nuovi positivi in Lombardia, di cui 1800 nella città metropolitana di Milano +++ @TgrRai — Valentina David (@valedavid81) October 21, 2020

