Coronavirus, 99 morti e "solo" 451 casi in più: mai così pochi positivi dal 2 marzo (ma con la metà dei tamponi di ieri)

In Italia altre 99 persone sono morte per conseguenze derivate dal Coronavirus con il totale che è arrivato a 32.007. Ieri il dato era di 145. È quanto ha diramato il dipartimento della Protezione civile nel bollettino di oggi lunedì 18 maggio. Scende sotto quota 100 il numero di vittime giornalieri, il più basso dal 9 marzo ad oggi (quando furono 97 i decessi). Delle 99 vittime di oggi 24 sono state registrate in Lombardia.

Sono "solo" 451 invece i casi positivi in più, dato biù basso dal 2 marzo scorso (quando furono 342), a fronte però dell'ormai consueto calo di test effettuati dovuti al weekend. Sono infatti 36mila i tamponi registrati oggi contro i 60mila di ieri e gli oltre 70mila di sabato. Altri 2.150 i guariti (o dimessi) e di conseguenza le persone attualmente positive in Italia sono 66.553 con una diminuzione di 1.798 unità. Si abbassa di poco il numero di pazienti in terapia intensiva (-13, stesso dato di ieri) e dei ricoverati con sintomi (-104, poco più di ieri).

In Lombardia i casi positivi in più sono 175, in netto calo rispetto alle ultime settimane, a fronte però di un crollo dei tamponi (oggi 5.078, meno della metà rispetto a ieri e poco più di un terzo rispetto a sabato). Negli ospedali solo tre terapie intensive in meno e un aumento di due persone ricoverate con sintomi. Solo "solo" i positivi in più in Veneto, lieve aumento in Piemonte, +11 in Molise e ancora +39 nel Lazio: sono forse i dati più significativi di giornata. Unidici le regioni sotto i dieci casi giornalieri, quattro a quota zero (Basilicata, Sardegna, Calabria e Umbria) e uno solo nella provincia autonoma di Bolzano e in Valle d'Aosta.

Quanto alle vittime oltre alle 29 registrate in Lombardia, 20 in Piemonte, 13 in Emilia Romagna, 12 in Liguria, 9 in Veneto, 6 nel Lazio, 5 in Toscana, 3 in Campania, 1 in Puglia, 1 in Friuli Venezia Giulia.

Zero morti nelle Marche, nella provincia autonoma di Trento, in Sicilia, Abruzzo, Umbria, provincia autonoma di Bolzano, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

IL BOLLETTINO DI OGGI

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 225.886 (451 in più rispetto a ieri), di cui 32.007 morti e 127.326 guariti, 2.150 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di 66.553 persone, ieri era di 68.351, una diminuzione di 1.798 unità.

I tamponi effettuati fino ad oggi sono 3.041.366, 36.406 nell'ultimo giorno. Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 1.959.373, 26101 nelle ultime 24 ore. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

Sono 749 i malati in terapia intensiva, 13 in meno rispetto a ieri. Di questi, 252 sono in Lombardia (-3). I ricoverati con sintomi sono 10.207, 104 in meno rispetto a ieri, e 55.597 (-1.754) sono quelli in isolamento domiciliare.

Ultimo aggiornamento: 18:09

