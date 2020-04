Coronavirus: 285 morti, 1.872 casi in più e oltre 4mila guariti. Crollo di positivi: 3.106 in meno rispetto a ieri

ROMA - In Italia altre 285 persone sono morte per conseguenze derivate dal Coronavirus, ieri il dato era di 323. È quanto ha diramato il capo dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli nel bollettino di oggi. Oltre alle vittime, in calo rispetto a 24 ore fa, quella di oggi rappresenta la miglior giornata da due mesi a questa parte: è infatti "crollato" il numero di persone attualmente positive nel nostro Paese, ben 3.106 in meno rispetto a ieri, grazie agli oltre 4mila guariti in più.

Contenuto anche l'aumento dei casi, sceso nuovamente sotto quota duemila (+1.872). Prosegue costante anche la flessione della pressione all'interno delle strutture ospedaliere. Sono infatti 101 in meno le persone in terapia intensiva e oltre mille in meno i pazienti ricoverati con sintomi. Quasi duemila in meno invece le persone in isolamento domiciliare. Sono circa 60mila i tamponi giornalieri.

Nel dettaglio delle regioni la Lombardia scende sotto quota 600 casi in più, 93 i morti. Calano anche ricoveri e terapie intensive. Non migliora invece la situazione del Piemonte che registra una manciata di casi in più rispetto a ieri, mantenendosi sopra i 400 quotidiani, nonostante mostri una leggera flessione nelle strutture ospedaliere, 63 i morti. Alle loro spalle stabile l'Emilia Romagna, sale di poco anche il trend in Veneto. Si contano sempre sulle dita di una mano i contagi in alcune regioni del Sud come la Basilicata, il Molise, la Sardegna e la Calabria. Stesso discorso anche per l'Umbria e l'Abruzzo.

Zero morti in Campania, Molise, Basilicata, Calabria, Valle d'Aosta, Sardegna,

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 205.463 (1.872 in più rispetto a ieri), di cui 27.967 morti e 75.945 guariti, 4.693 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di 101.551 persone, ieri era di 104.657, un diminuzione di 3.106 unità.

I tamponi effettuati fino ad oggi sono 1.979.217, 59.456 nell'ultimo giorno. Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 1.354.910. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

Sono 1694 i malati in terapia intensiva, 101 in meno rispetto a ieri. Di questi, 605 sono in Lombardia (-29). I ricoverati con sintomi sono 18.149, 1061 in meno rispetto a ieri, e 81.708 (-1944) sono quelli in isolamento domiciliare.

