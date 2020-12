Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 11 dicembre: i dati alle 17. In Puglia e Veneto è ancora boom di contagi e morti

Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 11 dicembre: i dati di oggi del Ministero della Salute su contagi e decessi su Leggo.it a questa pagina dopo le 17. Mentre il dibattito sugli spostamenti fuori Comune a Natale e Capodanno si fa vivo, con alcune Regioni del Nord favorevoli ad un alleggerimento delle misure e il Governatore campano De Luca nettamente contrario, i numeri degli ultimi giorni mostrano un calo dei casi, ma un numero ancora altissimo di decessi.

APPROFONDIMENTI I DATI DI OGGI Coronavirus nel Lazio, il bollettino di venerdì 11 dicembre:... IN DIRETTA FB De Luca: «Natale e Capodanno quest'anno non... IL CASO Allarme dalla Lombardia: "Ci stiamo preparando per la terza... PRESTO DISPONIBILE Vaccino Pfizer verso l'ok negli Usa. Il ministro: «Il via... PRIMO PIANO Vaccini, Conte: "Se gestiamo contagio non sarà necessario...

Leggi anche > De Luca attacca: «Natale e Capodanno quest'anno non esistono»

Dai singoli bollettini regionali i primi dati. In Veneto i nuovi positivi sono 3.883 con 108 morti, in Toscana 657 casi con ben 50 morti, in Puglia 1.813 casi con 34 morti. Nel Lazio i nuovi casi sono 1.230, con 68 morti.

+++IL BOLLETTINO NAZIONALE ALLE 17+++

Ultimo aggiornamento: 16:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA