Coronavirus in Italia, sono 1501 nuovi contagi e sei i morti

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi sabato 12 settembre del Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono 1501 i nuovi contagi da coronavirus in Italia. Il totale da inizio emergenza sale così a 286.297. Sono 6 i morti registrati da ieri per un totale di 35.603 vittime. Sono 37.503 gli attualmente positivi al coronavirus, rispetto a ieri c'è stato un incremento di 736 persone. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva per il coronavirus in Italia. Sono adesso 182 i casi, rispetto a ieri 7 persone in più. I tamponi effettuati oggi sono stati oltre 92mila. Secco aumento dei ricoverati in regime ordinario, 102 in più, per un totale di 1.951. In isolamento domiciliare si trovano 35.370 persone (+627).

