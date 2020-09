Coronavirus in Italia, 17 morti e 1.350 nuovi positivi ma con quasi 30mila tamponi in meno di ieri

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi lunedì 21 settembre del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.350, a fronte di 55.862 tamponi (ieri erano stati 1.587 con 83.428 tamponi): 17 invece i decessi (ieri erano stati 15). Con 352 dimessi/guariti in più, gli attualmente positivi salgono ancora a quota 45.079 (981 in più rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 937 unità).

Il totale delle vittime di Covid-19 sale a 35.724, mentre il numero totale dei casi è di 299.506, con 1.350 nuovi positivi in più (ieri erano stati 1.587), ma con quasi 30mila tamponi in meno di ieri. Dei 17 morti 5 vengono dal Lazio, 3 dalla Sicilia, 2 dalla Sardegna, 1 da Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Campania, Puglia, Abruzzo e Umbria. Solo la Campania oltre i 200 casi (243), seguita da Lazio (198), Emilia Romagna (116) e Veneto (103). Nessuna regione a contagio zero.



IL BOLLETTINO DI OGGI

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora X (X in più rispetto a ieri), di cui 35.724 morti e 218.703 guariti o dimessi, 352 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è X, ieri era di 44.098, un aumento di 1.044 unità.



Sono 232 i malati in terapia intensiva (ieri erano 222) di cui 36 in Lombardia (-2), 27 nel Lazio (+4), 23 in Toscana (dato invariato) e 23 in Emilia Romagna (+4). I ricoverati con sintomi sono 2.475, 110 in più rispetto a ieri, e le persone in isolamento domiciliare sono 42.372 (861 in più). I tamponi effettuati fino ad oggi sono 10.488.676, di cui 55.862 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 83.428). Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 6.342.654. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

