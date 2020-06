Coronavirus, 53 morti e 379 casi positivi in più: peggiorano solo Lombardia (+252) e Piemonte

In Italia altre 53 persone sono morte per conseguenze derivate dal coronavirus con il totale che è arrivato a 34.167. Ieri il dato era di 71. È quanto ha diramato il dipartimento della Protezione civile nel bollettino di oggi mercoledì 10 giugno. Dei 53 decessi odierni quasi la metà (25) provengono dalla Lombardia, 12 dal Piemonte, 6 dal Lazio, 3 dal Veneto, 2 dalla Campania, 1 dalla Toscana, 1 dalla Liguria, 1 dalla Puglia, 1 in Sicilia e 1 in Friuli Venezia Giulia. Zero morti in Emilia Romagna, Marche, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, l'immunologo premio Nobel Beutler assicura: «La seconda ondata non ci sarà. Il vaccino? Forse solo a inizio 2021»

Sono Lombardia (con 4mila tamponi in più rispetto a ieri, diecimila in meno in Italia) e Piemonte a smuovere la bilancia del contagio, rimasto sostanzialmente immutato se non migliorato nel resto d'Italia. Sui 379 casi positivi in più registrati a livello nazionale ben 252 provengono dalla Lombardia (oltre il doppio rispetto a ieri) e 42 dal Piemonte. È tutta lì la differenza rispetto a ventiquattro ore fa quando i casi si erano fermati a 202. Il Lazio resta alle prese con il cluster dell'Irccs San Raffaele e conta 20 positivi in più, l'Emilia Romagna si conferma attorno ai 25. Dieci invece sia in Toscana che in Liguria, sotto i cinque il resto del Paese e ferme a contagio zero Molise, Valle d'Aosta , Umbria e Sicilia.

Con 1.399 guariti o dimessi nelle ultime ventiquattro ore il numero di persone attualmente positive scende a 30.637, con una diminuzione di 1073 unità. Sono 236 i malati in terapia intensiva, 13 in meno rispetto a ieri, e 4.131 i ricoverati con sintomi, 189 in meno.

IL BOLLETTINO DI OGGI

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 236.142 (379 in più rispetto a ieri), di cui 34.167 morti e 171.338 guariti o dimessi, 1.399 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di 30.637 persone, ieri era di 31.710, una diminuzione di 1073 unità.

I tamponi effettuati fino ad oggi sono 4.433.879, 52.530 nell'ultimo giorno. Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 2.713.554. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

Sono 236 i malati in terapia intensiva, 13 in meno rispetto a ieri. Di questi, 97 sono in Lombardia (-1). I ricoverati con sintomi sono 4.131, 189 in meno, e le persone in isolamento domiciliare sono 26.270 (-871).

Ultimo aggiornamento: 18:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA