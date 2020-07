Coronavirus, 15 morti e 129 casi positivi in più: 34 in Lombardia, in lieve aumento le terapie intensive

Ultimo aggiornamento: 18:44

per conseguenze derivate dal coronavirus con il totale dei decessi che è arrivato a 35.073. Ieriil dato era di 13 vittime. I nuovi positivi sono invece 129. È quanto diramato dal ministero della Salute nel bollettino di oggi martedì 21 luglio. Dei 15 decessi registrati oggi 3 provengono dal Piemonte, 3 dal Veneto, 2 dall'Emilia Romagna, 2 dal Lazio, 2 dall'Abruzzo, 1 dalla Lombardia, 1 dalla Toscana, e 1 dalla Campania.Con 43.110 tamponi sono 129 i casi positivi in più registrati oggi. Di questi 34 sono in Lombardia, 22 in Veneto, 18 in Emilia Romagna e 12 nel Lazio. Sotto i dieci casi le restanti regioni italiane di cui sei ferme a contagio zero.Con 269 guariti o dimessi in più il numero di persone attualmente positive nel nostro Paese scende a 12.248, con un diminuzione di 156 unità. Sono 49 i malati in terapia intensiva, 2 in più rispetto a ieri, e 732 i ricoverati con sintomi, 13 in meno.I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 244.752 (129 in più rispetto a ieri), di cui 35.073 morti e 197.431 guariti o dimessi, 269 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di 12.248 persone, ieri era di 12.404, un diminuzione di 156 unità.Sono 49 i malati in terapia intensiva, 2 in più rispetto a ieri. Di questi, 21 sono in Lombardia (dato invariato). I ricoverati con sintomi sono 732, 13 in meno, e le persone in isolamento domiciliare sono 11.467 (145 in meno rispetto a ieri).I tamponi effettuati fino ad oggi sono 6.305.412, di cui 43.110 nell'ultimo giorno. Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 3.778.483. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.