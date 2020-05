Coronavirus, 98 morti e 516 casi positivi in più: oltre due terzi sono in Lombardia. Oggi tredici regioni sotto cinque contagi

In Italia altre 98 persone sono morte per conseguenze derivate dal coronavirus con il totale che è arrivato a 33.229. Ieri il dato era di 70. È quanto ha diramato il dipartimento della Protezione civile nel bollettino di oggi venerdì 29 maggio.

Delle 98 vittime di oggi 38 sono state registrate in Lombardia, 13 in Piemonte, 8 in Emilia Romagna, 8 in Veneto, 8 nel Lazio (+5 di ricalcolo), 7 in Liguria, 4 in Puglia, 2 in Toscana, 2 in Abruzzo, 1 in Umbria, 1 in Campania, 1 in Calabria. Zero morti in Molise, in Basilicata, nelle Marche, in Sicilia, in Friuli Venezia Giulia, in Sardegna, in Valle d'Aosta, nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

(La Regione Marche comunica un ricalcolo dei decessi. Sono, dunque, sottratti dalla tabella 11 decessi precedentemente segnalati che non risultano classificabili come Covid-19)

Con oltre tremila tamponi in meno (oggi 72.135) il contagio rispetto a ieri scende di 77 unità con 516 casi positivi in più di cui 354 in Lombardia e 56 in Piemonte, le due regioni più colpite. Alle loro spalle l'Emilia Romagna con 38 casi seguita dal Lazio con 16 (di cui solo 3 a Roma), dalla Liguria con 14 e la Campania con 10. Numeri bassi nel resto d'Italia con quindici regioni sotto i dieci positivi giornalieri, addirittura tredici sotto i cinque e sei ferme a quota zero: la Basilicata, la Calabria, la Valle d'Aosta, l'Umbria, la provincia autonoma di Bolzano, e l'Abruzzo.

Con 2.240 guariti (o dimessi) in più scende di altre 1.811 unità il numero di persone attualmente positive al Covid in Italia che ha raggiunto quota 46.175. Sono 475 i malati in terapia intensiva, 14 in meno rispetto a ieri (dato invariato invece in Lombardia) e 7.094 i ricoverati con sintomi, 303 in meno.



IL BOLLETTINO DI OGGI

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 232.248 (516 in più rispetto a ieri), di cui 33.229 morti e 152.844 guariti, 2.240 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di 46.175 persone, ieri era di 47.986, una diminuzione di 1811 unità.

I tamponi effettuati fino ad oggi sono 3.755.279, 72.135 nell'ultimo giorno. Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 2.368.622. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

Sono 475 i malati in terapia intensiva, 14 in meno rispetto a ieri. Di questi, 173 sono in Lombardia (dato invariato). I ricoverati con sintomi sono 7.094, 303 in meno, e le persone in isolamento domiciliare sono 38.606 (-1.512).

Nel dettaglio - secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile -, gli attualmente positivi sono 22683 in Lombardia (-230), 5.658 in Piemonte (-414), 3.564 in Emilia-Romagna (-186), 1.849 in Veneto (-176), 1.255 in Toscana (-125), 994 in Liguria (-151), 3.163 nel Lazio (-242), 1.352 nelle Marche (+6), 986 in Campania (-26), 1.283 in Puglia (-112), 410 nella Provincia autonoma di Trento (-48), 1.137 in Sicilia (-8), 323 in Friuli Venezia Giulia (-13), 770 in Abruzzo (-54), 154 nella Provincia autonoma di Bolzano (-3), 31 in Umbria (-2), 190 in Sardegna (-10), 19 in Valle d'Aosta (-4), 159 in Calabria (-11), 162 in Molise (-1), 33 in Basilicata (-1).

Quanto alle vittime, sono in Lombardia 16.012 (+38), Piemonte 3.851 (+13), Emilia-Romagna 4.102 (+8), Veneto 1.906 (+8), Toscana 1.031 (+2), Liguria 1.452 (+7), Lazio 721 (+13), Marche 986 (la Regione ha comunicato un ricalcolo dei decessi, sono dunque 11 in meno rispetto a ieri che erano stati segnalati e che non risultano classificabili come Covid 19), Campania 411 (+1), Puglia 500 (+4), Provincia autonoma di Trento 462 (+0), Sicilia 272 (+0), Friuli Venezia Giulia 333 (+0), Abruzzo 404 (+2), Provincia autonoma di Bolzano 291 (+0), Umbria 76 (+1), Sardegna 130 (+0), Valle d'Aosta 143 (+0), Calabria 97 (+1), Molise 22 (+0), Basilicata 27 (+0). I tamponi per il coronavirus sono finora 3.755.279, in aumento di 72.135 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 2.368.622.

