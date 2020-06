Coronavirus, 71 morti e 202 casi positivi in più: aumentano i tamponi ma cala il contagio, anche in Lombardia

ROMA - In Italia altre 71 persone sono morte per conseguenze derivate dal coronavirus con il totale che è arrivato a 34.114. Ieri i dato era di 47. È quanto ha diramato il dipartimento della Protezione civile nel bollettino di oggi mercoledì 10 giugno. Dei 71 decessi registrati oggi 32 provengono dalla Lombardia, 15 dal Piemonte, 7 dall'Emilia Romagna, 4 in Liguria, 4 nel Lazio, 3 in Puglia, 2 in Campania, 2 in Abruzzo, 1 in Toscana, 1 in Friuli Venezia Giulia. Zero morti in Veneto, Marche, Trentino Alto Adige, Sicilia, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise, Basilicata.

Con 62.699 tamponi (oltre settemila in più rispetto a ieri) il contagio nazionale scende ancora da 283 a 202 casi positivi in più. Anche in Lombardia con un numero simile di tamponi il contagio scende da 192 a 99. Ed è proprio la regione più colpita d'Italia a fare la differenza. Il resto del Paese conferma i dati di ieri con altre tre regioni sopra i 20 casi (Piemonte, Emilia Romagna, Liguria) e un'altra (il Lazio) sopra i 10. Otto invece restano ferme a contagio zero.

Con1.293 guariti o dimessi nelle ultime ventiquattro ore, il numero di persone attualmente positive in Italia scende a 31.710, con una diminuzione di 1.162 unità. Sono 14 in meno i pazienti in terapia intensiva (ma 2 in più in Lombardia) e 261 in meno i ricoverati con sintomi.

IL BOLLETTINO DI OGGI

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 235.763 (202 in più rispetto a ieri), di cui 34.114 morti e 169.939 guariti o dimessi, 1.293 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di 31.710 persone, ieri era di 32.872, una diminuzione di 1.162 unità.

I tamponi effettuati fino ad oggi sono 4.381.349, 62.699 nell'ultimo giorno. Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 2.713.554. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

Sono 249 i malati in terapia intensiva, 14 in meno rispetto a ieri. Di questi, 98 sono in Lombardia (+2). I ricoverati con sintomi sono 4.320, 261 in meno, e le persone in isolamento domiciliare sono 27.141 (-887).

