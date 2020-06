Coronavirus, 65 morti e 280 casi positivi in più con pochi tamponi: in Lombardia 194 contagiati e la metà dei decessi

In Italia altre 65 persone sono morte per conseguenze derivate dal coronavirus con il totale che è arrivato a 33.899. Il dato ieri era di 53. È quanto ha diramato il dipartimento della Protezione civile nel bollettino di oggi lunedì 8 giugno. Dei 65 decessi odierni la metà (32) provengono dalla Lombardia, 13 dal Piemonte, 6 dalla Liguria, 4 dall'Emilia Romagna, 4 dalla Toscana, 3 dal Lazio, 1 dal Veneto, 1 dalla Sicilia, 1 dal Friuli Venezia Giulia. Zero morti nelle Marche, in Campania, Puglia, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

Nonostante il forte calo del numero dei tamponi (il consueto post weekend) è paradossalmente tornato a salire il contagio, in particolare in Lombardia. Con soli 27.112 tamponi, uno dei dati più bassi degli ultimi due mesi, sono 280 i casi positivi in più in Italia (ieri 192 con oltre 40mila tamponi) di cui ben 194 in Lombardia (con 4.488 tamponi, la metà di ieri). Più contenuta e decisamente sotto controllo la situazione nel resto del Paese con la sola Emilia Romagna sopra i 20 casi giornalieri e Lazio, Liguria e Piemonte sopra i 10. Sette le regioni a contagio zero: Basilicata, Molise, Sardegna, Calabria, Valle d'Aosta, Umbria e Abruzzo.

Con 747 guariti o dimessi in più il numero di attualmente positivi in Italia scende a 34.730 persone, con una diminuzione di 532 unità. Più contenuto il calo delle strutture ospedaliere: Sono 283 i malati in terapia intensiva, 4 in meno rispetto a ieri, e 4.729 i ricoverati con sintomi, 135 in meno.



IL BOLLETTINO DI OGGI

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 235.278 (280 in più rispetto a ieri), di cui 33.964 morti e 166.584 guariti o dimessi, 747 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di 34.730 persone, ieri era di 35.262, una diminuzione di 532 unità.

I tamponi effettuati fino ad oggi sono 4.263.647, 27.112 nell'ultimo giorno. Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 2.643.489. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

Sono 283 i malati in terapia intensiva, 4 in meno rispetto a ieri. Di questi, 107 sono in Lombardia (dato invariato). I ricoverati con sintomi sono 4.729, 135 in meno, e le persone in isolamento domiciliare sono 29.718 (-393).

I DATI REGIONE PER REGIONE

Nel dettaglio - secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile - gli attualmente positivi sono 19.319 in Lombardia (-101), 3.866 in Piemonte (-96),2.282 in Emilia-Romagna (-46), 1.080 in Veneto (-5), 721 in Toscana (-29), 248 in Liguria (+5), 2.615 nel Lazio (-75), 1.075 nelle Marche (-84), 717 in Campania (-8), 698 in Puglia (-35), 81 nella Provincia autonoma di Trento (-1), 853 in Sicilia (-9), 144 in Friuli Venezia Giulia (-7), 632 in Abruzzo (-21), 97 nella Provincia autonoma di Bolzano (0), 29 in Umbria (0), 56 in Sardegna (-3), 8 in Valle d'Aosta (-1), 77 in Calabria (-14), 119 in Molise (-1), 13 in Basilicata (-1).

Quanto alle vittime, sono in Lombardia 16.302 (+32), Piemonte 3.954 (+13), Emilia-Romagna 4.179 (+4), Veneto 1.955 (+1), Toscana 1.074 (+4), Liguria 1.505 (+6), Lazio 763 (+3), Marche 991 (+0), Campania 426 (+0), Puglia 525 (+0), Provincia autonoma di Trento 464 (+0), Sicilia 278 (+1), Friuli Venezia Giulia 340 (+1), Abruzzo 418 (+0), Provincia autonoma di Bolzano 292 (+0), Umbria 76 (+0), Sardegna 131 (+0), Valle d'Aosta 144 (+0), Calabria 97 (+0), Molise 23 (+0), Basilicata 27 (+0). I tamponi per il coronavirus sono finora 4.263.647, in aumento di 27.112 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 2.643.489.

