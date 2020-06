Coronavirus, 55 morti e 318 casi positivi in più: oltre la metà in Lombardia, otto regioni con zero contagi

In Italia altre 55 persone sono morte per conseguenze derivate dal coronavirus con il totale che è arrivato a 33.475. Ieri il dato era di 60. È quanto ha diramato il dipartimento della Protezione civile nel bollettino di oggi martedì 2 giugno.

LEGGI ANCHE:

I documenti top secret dell'Oms accusano la Cina: «Nascose i dati sul virus»

Dei 55 decessi registrati oggi 12 provengono dalla Lombardia, 12 dall'Emilia Romagna, 8 dal Piemonte, 5 dalla Toscana, 5 dall'Abruzzo, 3 dal Veneto, 2 dal Lazio, 2 dalla Campania, 2 dalla Puglia, 1 dalla Liguria, 1 dalla provincia autonoma di Trento, 1 dalla Sicilia, 1 dal Friuli Venezia Giulia. Zero morti nelle Marche, nella provincia autonoma di Bolzano, in Basilicata, in Molise, in Calabria, in Sardegna, in Umbria, in Valle d'Aosta.

Il dato del contagio è in linea con quanto registrato domenica: 318 casi positivi in più a fronte di 52.159 tamponi. Con l'aumento dei test (oltre ventimila in più) è risalito di conseguenza il numero di casi con la Lombardia che da sola ne conta 187 e il Piemonte che riprende a crescere a quota 57. Altalena invece in Liguria che in un solo giorno passa da 56 a 15 casi in più.

Il dato più eclatante sono le otto regioni a quota zero contagi: Basilicata, Molise, Calabria, Sardegna, Valle d'Aosta, Umbria, Puglia e Trentino Alto Adige (unendo le province autonome di Trento e Bolzano)

IL BOLLETTINO DI OGGI

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 233.515 (318 in più rispetto a ieri), di cui 33.530 morti e 160.092 guariti o dimessi, 1.737 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di 39.893 persone, ieri era di 41.367, una diminuzione di 1.474 unità.

I tamponi effettuati fino ad oggi sono 3.962.292, 52.159 nell'ultimo giorno. Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 2.477.302. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

Sono 408 i malati in terapia intensiva, 16 in meno rispetto a ieri. Di questi, 166 sono in Lombardia (-1). I ricoverati con sintomi sono 5.916, 183 in meno, e le persone in isolamento domiciliare sono 33.569 (-94).

Ultimo aggiornamento: 18:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA