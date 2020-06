Coronavirus, 30 morti e 190 casi positivi in più: 107 i pazienti in terapia intensiva. Più decessi in Emilia Romagna che in Lombardia

In Italia altre 30 persone nelle ultime 24 ore sono morte per conseguenze derivate dal coronavirus. Ieri il dato era di 18 vittime. È quanto ha diramato il dipartimento della Protezione civile nel bollettino di oggi mercoledì 24 giugno. Dei 30 decessi registrati oggi 9 provengono dall'Emilia Romagna, 7 dalla Lombardia, 7 dal Piemonte, 1 dalla Toscana, 2 dalla Liguria, 1 dalla Puglia, 1 dal Lazio, 1 dall'Abruzzo, 1 dall'Umbria.

Con 12mila tamponi in più sono 190 i nuovi casi positivi contro i 122 di ieri. Di questi 88 sono stati registrati in Lombardia a fronte di circa 9mila tamponi. Risale l'Emilia Romagna con 44 casi, poi il Piemonte con 22 e la Campania con 11. Sotto i dieci casi le restanti regioni con cinque di esse ferme a contagio zero.

Con 1.526 guariti o dimessi in più il numero di persone attualmente positive nel nostro Paese scende a , con una diminuzione di 1.064 unità.Sono 107 i malati in terapia intensiva, 8 in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 1.610 1.853, 243 in meno

IL BOLLETTINO DI OGGI

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 239.410 (190 in più rispetto a ieri), di cui 34.644 morti e186.111 guariti o dimessi, 1.526 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di 18.655 persone, ieri era di 19.573, una diminuzione di 918 unità.

I tamponi effettuati fino ad oggi sono 5.107.093, 53.266 nell'ultimo giorno. Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 3.111.364. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

Sono 107 i malati in terapia intensiva, 8 in meno rispetto a ieri. Di questi, 48 sono in Lombardia (-3). I ricoverati con sintomi sono 1.610 1.853, 243 in meno, e le persone in isolamento domiciliare sono 16.938 (-667).

