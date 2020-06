Coronavirus, 23 morti e 142 casi positivi in più: 62 sono stati registrati in Lombardia

In Italia altre 23 persone nelle ultime 24 ore sono morte per conseguenze derivate dal coronavirus con il totale dei decessi che è arrivato 34.767. Ieri il dato era di 6 vittime. È quanto diramato dal ministero della Salute nel bollettino di oggi martedì 30 giugno. Dei 23 decessi registrati oggi 5 provengono dall'Emilia Romagna, 4 dalla Lombardia, 4 dal Veneto, 3 dal Piemonte, 2 dalla Puglia, 2 dall'Abruzzo, 1 dalla Sicilia, 1 dalla Campania e 1 dalla Sardegna.

A fronte di oltre 42mila tamponi sono 142 i casi positivi in più registrati oggi contro i 126 di ieri. Di questi 62 sono stati riscontrati in Lombardia, 24 in Campania, venti in Emilia Romagna, undici in Piemonte. Sette le regioni ferme a contagio zero.

Con 1052 guariti o dimessi in più nelle ultime ventiquattro ore scende a 15.563 il numero di persone attualmente positive al Covid in Italia, con una diminuzione di 933 unità. Sono 93 i malati in terapia intensiva, 3 in meno rispetto a ieri, e 1.090 i ricoverati con sintomi, trenta in meno.

IL BOLLETTINO DI OGGI

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 240.578 (142 in più rispetto a ieri), di cui 34.767 morti e 190.248 guariti o dimessi, 1052 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di 15.563 persone, ieri era di 16.496, una diminuzione di 933 unità.

I tamponi effettuati fino ad oggi sono 5.390.110, 48.273 nell'ultimo giorno. Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 3.263.975. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

Sono 93 i malati in terapia intensiva, 3 in meno rispetto a ieri. Di questi, 42 sono in Lombardia (-1). I ricoverati con sintomi sono 1.090, 30 in meno, e le persone in isolamento domiciliare sono 14.380.

